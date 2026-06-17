Трамп назвал условие возвращения санкций против российской нефти
Вопрос о возможном восстановлении американских санкций против российской нефти остается на рассмотрении и будет зависеть от динамики цен на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендой Моди.
«Мы рассматриваем этот вопрос. Посмотрим, насколько низко упадут цены на нефть», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости).
16 июня Трамп заявил, что Вашингтон может восстановить санкции против российской нефти в связи с достижением мирного соглашения с Ираном и открытием Ормузского пролива.
13 марта управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Как отмечал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, речь шла примерно о 100 млн баррелей в транзите. Позже мера продлевалась несколько раз.