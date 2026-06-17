Трамп назвал условие возвращения санкций против российской нефти

13 марта управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Как отмечал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, речь шла примерно о 100 млн баррелей в транзите. Позже мера продлевалась несколько раз.