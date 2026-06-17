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Иран закупит в России 21 вертолет Ми-171

Ведомости

Меморандум о поставке в Иран 21 вертолетов Ми-171 подписан в Москве, сообщил холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех»). Подписи под документом поставили глава холдинга Николай Колесов и глава иранского Общества Красного Полумесяца Пирхоссейн Коливанд.

«Сегодня подписаны документы на поставку для национального Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран 21 машины, первые из которых планируется передать заказчику в 2027 г.», – сказал Колесов.

Глава «Вертолетов России» напомнил, что Иран – давний партнер «Ростеха» и холдинга. «В республике эксплуатируются десятки гражданских вертолетов нашего производства, которые используются в ключевых отраслях экономики, выполняют важнейшие социально значимые функции», – добавил Колесов.

В свою очередь иранское информагентство IRNA приводит данные о поставке 20 машин «для нужд Исламской Республики Иран». «В беседе с корреспондентом ИРНА в Москве Коливанд сообщил, что целью данной сделки является «укрепление логистики и авиапарка спасательных служб» страны», – говорится в сообщении иранского агентства.

16 июня глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати сообщил, что Россия и Иран завершат третий, финальный, этап интеграции платежных систем «Мир» и Shetab в ближайшие два месяца. По его словам, у иранских граждан появится возможность платить по картам в российских магазинах. 15 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о готовности госкорпорации вернуться на АЭС «Бушер» в Иране после подписания мирного соглашения между США и Ираном. 12 мая в рамках ПМЭФа состоялся бизнес-диалог Россия – Иран, где обсуждалось укрепление партнерских отношений двух стран.

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