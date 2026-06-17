Иран закупит в России 21 вертолет Ми-171

16 июня глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати сообщил, что Россия и Иран завершат третий, финальный, этап интеграции платежных систем «Мир» и Shetab в ближайшие два месяца. По его словам, у иранских граждан появится возможность платить по картам в российских магазинах. 15 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о готовности госкорпорации вернуться на АЭС «Бушер» в Иране после подписания мирного соглашения между США и Ираном. 12 мая в рамках ПМЭФа состоялся бизнес-диалог Россия – Иран, где обсуждалось укрепление партнерских отношений двух стран.