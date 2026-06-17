Мелони призвала выбрать нейтрального переговорщика ЕС по Украине
Переговорщиком Европейского союза по украинскому направлению не должен становиться представитель ведущих европейских стран. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции во Франции, передает «РИА Новости».
По ее мнению, это может усложнить процесс согласования позиции внутри ЕС. Она подчеркнула, что предпочтение должно быть отдано кандидатам из государств, не входящих в число ключевых политических центров ЕС.
По словам главы итальянского правительства, расширение числа переговорных форматов внутри Евросоюза приводит к снижению их эффективности. Она отметила, что в текущей ситуации ни один из таких форматов не обладает достаточными полномочиями, чтобы выступать от имени всей Европы и представлять согласованную позицию всех стран-членов.
17 июня Bloomberg передавал, что председатель Евросовета Антониу Кошта предпринимает шаги для установления контактов с российской стороной на фоне обсуждения возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По данным агентства, один из ключевых советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, которого Bloomberg характеризует как человека, близкого к президенту России.
10 июня Bloomberg со ссылкой на источники также сообщал, что европейские лидеры намерены использовать предстоящий саммит G7 во Франции, чтобы убедить президента США поддержать новые переговоры между Россией и Украиной.