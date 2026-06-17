Мелони призвала выбрать нейтрального переговорщика ЕС по Украине

По словам главы итальянского правительства, расширение числа переговорных форматов внутри Евросоюза приводит к снижению их эффективности. Она отметила, что в текущей ситуации ни один из таких форматов не обладает достаточными полномочиями, чтобы выступать от имени всей Европы и представлять согласованную позицию всех стран-членов.