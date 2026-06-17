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Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за позицию по Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину за «нейтральную позицию», которую они заняли в иранском вопросе. Об этом он заявил журналистам во Франции, комментируя итоги переговоров по меморандуму между Вашингтоном и Тегераном, передает «РИА Новости».

«Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина. Он держался очень нейтрально», – сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что Россия и Китай «могли бы затруднить» действия США.

5 июня Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФа заявил, что Москва не поставляла Тегерану оружие в период конфликта с Вашингтоном, поскольку Иран об этом не просил. 16 апреля министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Китай заверил США об отсутствии поставок оружия Ирану в период действующего перемирия между Вашингтоном и Тегераном. 15 апреля Трамп заявил, что обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не допускать поставок вооружений Ирану. По словам Трампа, Китай подтвердил, что этого не сделает.

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