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Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении

Ведомости

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян выступил за консолидацию оппозиционных сил и сообщил о намерении сформировать широкое объединение политических игроков, выступающих против действующей власти. Об этом он заявил в интервью изданию News.am.

По словам Карапетяна, одной из причин прежних неудач оппозиции стало отсутствие координации между различными политическими силами в преддверии выборов. Он отметил, что часть участников политического процесса переоценила собственные возможности, а достичь договоренностей между всеми оппозиционными структурами тогда не удалось.

«Мне кажется, что те оппозиционные силы, которым дорога наша страна, ответят, и мы обязательно создадим оппозиционную коалицию после выборов», – подчеркнул лидер партии.

Как Пашинян борется против оппозиции после парламентских выборов

Политика / Международные новости

В качестве одного из инструментов координации он предложил создать специальный совет, который позволит организовать регулярный диалог между представителями различных оппозиционных движений и гражданами страны.

11 июня сообщалось, что блок «Сильная Армения» подаст в Центральную избирательную комиссию Армении заявление с требованием аннулировать результаты парламентских выборов. Один из членов блока добавил, что если ЦИК не удовлетворит обращение, блок обратится в Конституционный суд. Представители оппозиции настаивают на пересмотре итогов голосования, состоявшегося 7 июня. По их словам, выборы сопровождались многочисленными нарушениями, включая административное давление, запугивание и задержания сторонников оппозиции.

Официальные результаты парламентских выборов в Армении были опубликованы 8 июня. Согласно данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов, блок «Сильная Армения» – 23,29%, альянс «Армения» – 9,94%. Партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 3,996% голосов.

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