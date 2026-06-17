Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении

11 июня сообщалось, что блок «Сильная Армения» подаст в Центральную избирательную комиссию Армении заявление с требованием аннулировать результаты парламентских выборов. Один из членов блока добавил, что если ЦИК не удовлетворит обращение, блок обратится в Конституционный суд. Представители оппозиции настаивают на пересмотре итогов голосования, состоявшегося 7 июня. По их словам, выборы сопровождались многочисленными нарушениями, включая административное давление, запугивание и задержания сторонников оппозиции.