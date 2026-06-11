Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,609+0,23%BRZL1 308-0,15%YAKG37,8-0,53%IMOEX2 510,49-0,41%RTSI1 099,83-0,58%RGBI118,43-0,01%RGBITR782,6+0,02%
Главная / Политика /

Блок Карапетяна обратится в ЦИК с требованием аннулировать результаты выборов

Ведомости

Блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна 12 июня подаст в Центральную избирательную комиссию Армении заявление с требованием аннулировать результаты парламентских выборов. Об этом ТАСС сообщил один из членов блока.

Политик, фамилия которого не называется, добавил, что, если ЦИК не удовлетворит обращение, блок обратится в Конституционный суд.

Представители оппозиции настаивают на пересмотре итогов голосования, состоявшегося 7 июня. По их словам, выборы сопровождались многочисленными нарушениями, включая административное давление, запугивание и задержания сторонников. Представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян заявил 9 июня, что оппозиционные силы Армении планируют обжаловать результаты парламентских выборов в Конституционном суде.

Официальные результаты парламентских выборов в Армении были опубликованы 8 июня. Согласно данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов, блок «Сильная Армения» – 23,29%, альянс «Армения» – 9,94%. Партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 3,996% голосов.

8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. По ее словам, итоги голосования не дали правящей партии монополии на власть.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь