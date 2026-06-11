Блок Карапетяна обратится в ЦИК с требованием аннулировать результаты выборов
Блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна 12 июня подаст в Центральную избирательную комиссию Армении заявление с требованием аннулировать результаты парламентских выборов. Об этом ТАСС сообщил один из членов блока.
Политик, фамилия которого не называется, добавил, что, если ЦИК не удовлетворит обращение, блок обратится в Конституционный суд.
Представители оппозиции настаивают на пересмотре итогов голосования, состоявшегося 7 июня. По их словам, выборы сопровождались многочисленными нарушениями, включая административное давление, запугивание и задержания сторонников. Представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян заявил 9 июня, что оппозиционные силы Армении планируют обжаловать результаты парламентских выборов в Конституционном суде.
Официальные результаты парламентских выборов в Армении были опубликованы 8 июня. Согласно данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,81% голосов, блок «Сильная Армения» – 23,29%, альянс «Армения» – 9,94%. Партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, набрав 3,996% голосов.
8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. По ее словам, итоги голосования не дали правящей партии монополии на власть.