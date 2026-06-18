Фидан: партнерство между Турцией и РФ вышло за пределы континентальных границ
Стратегическое партнерство между Турцией и Россией уже вышло за пределы континентальных границ, а стратегические интересы и проблемы двух стран пересекаются практически по всем основным вопросам международной повестки дня. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в контексте визита в РФ и встречи с президентом Владимиром Путиным, его слова приводит Türkıye Tuday.
Фидан назвал Турцию и Россию соседями, расположенными в «стратегическом центре» важнейших регионов мира. По его словам, стабильность в этих регионах необходима для национальной безопасности и экономического процветания обеих стран. Затронув тему украинского конфликта, Фидан отметил, что Турция оставалась единственным региональным игроком, который на протяжении всего конфликта поддерживал конструктивные контакты как с Москвой, так и Киевом.
Министр обратил внимание, что некоторые из тех, кто когда-то критиковал Анкару за организацию прямых российско-украинских переговоров, теперь сами обсуждают необходимость возобновления каналов связи с Россией.
Путин и Фидан встретились в Казани 17 июня. Турецкий министр был с визитом в России. Перед переговорами с лидером РФ он встречался со своим коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу. Фидан на встрече подчеркнул, что Турция готова сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, России и Украине нужно сесть за стол переговоров, Турция же может предоставить для этого площадку.