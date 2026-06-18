Фидан: партнерство между Турцией и РФ вышло за пределы континентальных границ

Путин и Фидан встретились в Казани 17 июня. Турецкий министр был с визитом в России. Перед переговорами с лидером РФ он встречался со своим коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу. Фидан на встрече подчеркнул, что Турция готова сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, России и Украине нужно сесть за стол переговоров, Турция же может предоставить для этого площадку.