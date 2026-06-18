Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,845+0,6%BSPBP40,8-1,81%MGTS1 214+0,33%IMOEX2 459,42-1,03%RTSI1 065,01-1,03%RGBI118,21-0,07%RGBITR782,89-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пентагон пересмотрит размещение баз США в Европе

Ведомости

Пентагон проведет шестимесячный пересмотр размещения своих сил в Европе. Некоторые союзники США его «провалят», заявил министр войны США Пит Хегсет.

«Он [пересмотр] может длиться шесть месяцев, а может и меньше... Это будет сделано для обеспечения быстрого движения НАТО к лидерству в Европе, усиления ответственности альянса за оборону региона и обеспечения того, чтобы наши силы соответствовали глобальным потребностям Америки», – сказал Хегсет на встрече глав минобороны стран НАТО (цитата по «РИА Новости»).

Хегсет добавил, что некоторые союзники «провалят» эту проверку, в то время как другие пройдут ее без труда. Он назвал пересмотр частью укрепления «НАТО 3.0» и улучшения структуры вооруженных сил США.

По данным источников Bloomberg, президент США Дональд Трамп планирует предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики, «которые могут производить только США», отметило агентство. Но американская сторона исчерпала запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время. По словам официальных лиц, Трамп уведомил союзников, что рассмотрит возможность лицензирования.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь