Пентагон пересмотрит размещение баз США в Европе

«Он [пересмотр] может длиться шесть месяцев, а может и меньше... Это будет сделано для обеспечения быстрого движения НАТО к лидерству в Европе, усиления ответственности альянса за оборону региона и обеспечения того, чтобы наши силы соответствовали глобальным потребностям Америки», – сказал Хегсет на встрече глав минобороны стран НАТО (цитата по «РИА Новости»).