Пентагон пересмотрит размещение баз США в Европе
Пентагон проведет шестимесячный пересмотр размещения своих сил в Европе. Некоторые союзники США его «провалят», заявил министр войны США Пит Хегсет.
«Он [пересмотр] может длиться шесть месяцев, а может и меньше... Это будет сделано для обеспечения быстрого движения НАТО к лидерству в Европе, усиления ответственности альянса за оборону региона и обеспечения того, чтобы наши силы соответствовали глобальным потребностям Америки», – сказал Хегсет на встрече глав минобороны стран НАТО (цитата по «РИА Новости»).
Хегсет добавил, что некоторые союзники «провалят» эту проверку, в то время как другие пройдут ее без труда. Он назвал пересмотр частью укрепления «НАТО 3.0» и улучшения структуры вооруженных сил США.
По данным источников Bloomberg, президент США Дональд Трамп планирует предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики, «которые могут производить только США», отметило агентство. Но американская сторона исчерпала запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время. По словам официальных лиц, Трамп уведомил союзников, что рассмотрит возможность лицензирования.