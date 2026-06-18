Эксперт: до 60% фейкового контента об РФ создается за рубежом с помощью ИИ
До 60% фейкового информационного контента, создаваемого с использованием искусственного интеллекта (ИИ), производится за рубежом. Об этом заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Старт избирательной кампании – 2026: пять главных вызовов для российской политической системы».
По его словам, в настоящее время до 30% фейк-контента уже оказывает влияние на отечественную информационную повестку.
Он отметил, что усиление «волны фейков, манипуляций и информационных атак» ожидается к августу – периоду начала активной агитационной кампании перед выборами в Государственную думу.
28 мая президент РФ Владимир Путин предложил провести в России в 2027 г. встречу на высоком уровне, посвященную развитию суверенных моделей ИИ.