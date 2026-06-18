Эксперт: до 60% фейкового контента об РФ создается за рубежом с помощью ИИ

До 60% фейкового информационного контента, создаваемого с использованием искусственного интеллекта (ИИ), производится за рубежом. Об этом заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Старт избирательной кампании – 2026: пять главных вызовов для российской политической системы».