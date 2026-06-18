ВЦИОМ: 47% россиян знают, когда пройдут выборы в Госдуму

По словам эксперта, одним из главных мотивов участия в выборах остается чувство гражданского долга. С утверждением, что каждый гражданин должен распорядиться своим голосом и не оставаться в стороне, согласны 88% опрошенных, а среди тех, кто собирается голосовать, этот показатель достигает 96%.