ВЦИОМ: 47% россиян знают, когда пройдут выборы в Госдуму
47% россиян знают о дате проведения выборов в Госдуму, сообщил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Старт избирательной кампании – 2026: пять главных вызовов для российской политической системы». В январе эта цифра составляла 16%.
По данным ВЦИОМ, 41% опрошенных смогли назвать дату, месяц и год выборов, еще 6% знают только год их проведения.
Мамонов также сообщил, что 66% россиян заявляют о намерении принять участие в голосовании. При этом наиболее высокий уровень декларируемой электоральной активности зафиксирован среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет – 68%.
По словам эксперта, одним из главных мотивов участия в выборах остается чувство гражданского долга. С утверждением, что каждый гражданин должен распорядиться своим голосом и не оставаться в стороне, согласны 88% опрошенных, а среди тех, кто собирается голосовать, этот показатель достигает 96%.
Говоря о партийных рейтингах, Мамонов отметил, что лидером остается «Единая Россия». По данным комбинированных опросов ВЦИОМ, в мае готовность голосовать за партию декларировали 32% респондентов, а в начале июня – уже около 35%.
Второе место пока остается предметом интриги. КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» набирают по данным исследования от 10% до 11% поддержки и фактически находятся на одном уровне. «Справедливая Россия», по оценке ВЦИОМ, сохраняет шансы на прохождение в Госдуму с поддержкой на уровне 5–6%.
16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября.
Единый день голосования (ЕДГ) пройдет с 20 по 23 сентября. Гражданам России предстоит выбрать 450 депутатов Госдумы – 225 по одномандатным избирательным округам и 225 по федеральным спискам партий. Впервые в выборах депутатов ГД будут участвовать жители новых регионов России.
В ЕДГ в 2026 г. впервые отдать свои голоса на выборах смогут 1,6 млн россиян, говорила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Предполагается также, что в ЕДГ в 2026 г. откроются свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах.