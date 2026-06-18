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Пезешкиан назвал историческим меморандум с США

Ведомости

Меморандум США и Ирана является историческим документом, заявил президент республики Масуд Пезешкиан в соцсети X.

«Это исторический документ и послание могущественного Ирана: мир будет достигнут на основе взаимного уважения», – написал он.

Иранский лидер добавил, что республика «всегда была привержена идее глобального мира, сохраняя при этом свое достоинство и независимость, а также стремясь к прогрессу и региональному сотрудничеству».

18 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил доработку и подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки. МИД России положительно оценил заключение меморандума, отметив приверженность Вашингтона и Тегерана выполнению достигнутых договоренностей.

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