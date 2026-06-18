МИД России положительно оценил подписание меморандума между США и Ираном

В ведомстве отметили приверженность Вашингтона и Тегерана выполнению достигнутых договоренностей и подчеркнули значение посреднических усилий Пакистана и Катара. В МИДе заявили, что приветствуют достижение соглашения, подтвержденного президентами США Дональдом Трампом и Ирана Масудом Пезешкианом. Российская сторона также обратила внимание на «твердый обоюдный настрой на неукоснительное соблюдение условий подписанного меморандума о взаимопонимании».