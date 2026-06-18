МИД России положительно оценил подписание меморандума между США и Ираном
Министерство иностранных дел России положительно оценило заключение меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, который зафиксировал договоренность о прекращении военного конфликта между двумя странами. Заявление опубликовано на сайте МИДа.
В ведомстве отметили приверженность Вашингтона и Тегерана выполнению достигнутых договоренностей и подчеркнули значение посреднических усилий Пакистана и Катара. В МИДе заявили, что приветствуют достижение соглашения, подтвержденного президентами США Дональдом Трампом и Ирана Масудом Пезешкианом. Российская сторона также обратила внимание на «твердый обоюдный настрой на неукоснительное соблюдение условий подписанного меморандума о взаимопонимании».
В министерстве считают, что в предстоящий период подготовки комплексного соглашения особое значение имеет предотвращение новых вспышек напряженности. В заявлении подчеркивается необходимость строгого соблюдения достигнутых договоренностей всеми участниками конфликта и недопущения дальнейшей эскалации, в том числе на ливанском направлении.
Москва также выразила надежду, что восстановление мира позволит укрепить доверие между государствами Персидского залива, а возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив поможет снизить нестабильность на мировых энергетических и продовольственных рынках.
Россия напомнила, что с самого начала конфликта выступала против применения силы и последовательно добивалась урегулирования ситуации политико-дипломатическими методами. В МИДе заявили о готовности продолжить поддержку усилий, направленных на долгосрочную стабилизацию на Ближнем Востоке.
Кроме того, ведомство напомнило о передаче арабским и иранским партнерам обновленной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Документ предусматривает меры по укреплению доверия, урегулированию конфликтов и обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе на основе норм международного права.
18 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил доработку и подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. По его словам, документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.