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МИД России положительно оценил подписание меморандума между США и Ираном

Ведомости

Министерство иностранных дел России положительно оценило заключение меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, который зафиксировал договоренность о прекращении военного конфликта между двумя странами. Заявление опубликовано на сайте МИДа.

В ведомстве отметили приверженность Вашингтона и Тегерана выполнению достигнутых договоренностей и подчеркнули значение посреднических усилий Пакистана и Катара. В МИДе заявили, что приветствуют достижение соглашения, подтвержденного президентами США Дональдом Трампом и Ирана Масудом Пезешкианом. Российская сторона также обратила внимание на «твердый обоюдный настрой на неукоснительное соблюдение условий подписанного меморандума о взаимопонимании».

В министерстве считают, что в предстоящий период подготовки комплексного соглашения особое значение имеет предотвращение новых вспышек напряженности. В заявлении подчеркивается необходимость строгого соблюдения достигнутых договоренностей всеми участниками конфликта и недопущения дальнейшей эскалации, в том числе на ливанском направлении.

США обнародовали меморандум о взаимопонимании с Ираном

Политика / Международные новости

Москва также выразила надежду, что восстановление мира позволит укрепить доверие между государствами Персидского залива, а возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив поможет снизить нестабильность на мировых энергетических и продовольственных рынках.

Россия напомнила, что с самого начала конфликта выступала против применения силы и последовательно добивалась урегулирования ситуации политико-дипломатическими методами. В МИДе заявили о готовности продолжить поддержку усилий, направленных на долгосрочную стабилизацию на Ближнем Востоке.

Кроме того, ведомство напомнило о передаче арабским и иранским партнерам обновленной Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Документ предусматривает меры по укреплению доверия, урегулированию конфликтов и обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе на основе норм международного права.

18 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил доработку и подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. По его словам, документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.

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