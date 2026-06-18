Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» и вручил награды бойцам
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» и вручил ордена Мужества отличившимся бойцам. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На командном пункте командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Белоусову о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.
Глава ведомства вручил ордена Мужества военным группировки, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации.
6 июня Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Харьковской области, а 28 мая – над селом Нововасилевка в том же регионе.