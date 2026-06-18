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Главная / Политика /

Путин поблагодарил премьера Лаоса за подаренных слонов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани поблагодарил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона за двух подаренных слонов, передает ИС «Вести». 

«Вы можете не сомневаться, они [слоны] будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка», – сказал он.

Слоны были подарены России президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в июле 2025 г. Подарок был передан в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Президент РФ тогда поблагодарил лаосского коллегу, заявив, что слоны «в хозяйстве пригодятся».

Дарили слонов России и в 2024 г. Шесть слонят были переданы Мьянмой. Сейчас животные живут в Московском цирке. Мьянма также дарила России трех слонят в 2018 г. – их передали в театр «Уголок дедушки Дурова».

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