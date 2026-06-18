Путин поблагодарил премьера Лаоса за подаренных слонов
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани поблагодарил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона за двух подаренных слонов, передает ИС «Вести».
«Вы можете не сомневаться, они [слоны] будут в самых лучших условиях содержаться и принесут много радости всем любителям животных, всем будущим посетителям Казанского зоопарка», – сказал он.
Слоны были подарены России президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в июле 2025 г. Подарок был передан в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Президент РФ тогда поблагодарил лаосского коллегу, заявив, что слоны «в хозяйстве пригодятся».
Дарили слонов России и в 2024 г. Шесть слонят были переданы Мьянмой. Сейчас животные живут в Московском цирке. Мьянма также дарила России трех слонят в 2018 г. – их передали в театр «Уголок дедушки Дурова».