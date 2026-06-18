Европарламент прекратит процесс лишения Венгрии права голоса до осени
Европарламент (ЕП) к осени прекратит процесс в отношении Венгрии по статье 7 Договора о Евросоюзе 2007 г., который мог лишить республику некоторых прав, например права голоса в сообществе. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети Facebook
«У меня состоялась успешная встреча с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Мы достигли соглашения о том, что процедура по статье 7, начатая против Венгрии восемь лет назад в связи с антидемократическими и неправовыми мерами предыдущего правительства, должна быть завершена к осени», – написал он.
По словам Мадьяра, он пригласил Метсолу в Венгрию. Сам он осенью может выступить на сессии ЕП в Страсбурге.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Партия «Тиса», лидером которой является Мадьяр, получила 141 из 199 мандатов. Процедура по статье 7 была начата в Евросоюзе против Венгрии еще в 2018 г., когда премьер-министром страны был Виктор Орбан. Претензии были выдвинуты в сферах демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией.