Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,819+0,36%MGTS1 214+0,33%BISVP10,22-0,49%IMOEX2 437,12-1,93%RTSI1 055,35-1,93%RGBI118,15-0,12%RGBITR782,5-0,08%
Главная / Политика /

Европарламент прекратит процесс лишения Венгрии права голоса до осени

Ведомости

Европарламент (ЕП) к осени прекратит процесс в отношении Венгрии по статье 7 Договора о Евросоюзе 2007 г., который мог лишить республику некоторых прав, например права голоса в сообществе. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня состоялась успешная встреча с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Мы достигли соглашения о том, что процедура по статье 7, начатая против Венгрии восемь лет назад в связи с антидемократическими и неправовыми мерами предыдущего правительства, должна быть завершена к осени», – написал он.

По словам Мадьяра, он пригласил Метсолу в Венгрию. Сам он осенью может выступить на сессии ЕП в Страсбурге.

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Партия «Тиса», лидером которой является Мадьяр, получила 141 из 199 мандатов. Процедура по статье 7 была начата в Евросоюзе против Венгрии еще в 2018 г., когда премьер-министром страны был Виктор Орбан. Претензии были выдвинуты в сферах демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь