Европарламент прекратит процесс лишения Венгрии права голоса до осени

«У меня состоялась успешная встреча с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Мы достигли соглашения о том, что процедура по статье 7, начатая против Венгрии восемь лет назад в связи с антидемократическими и неправовыми мерами предыдущего правительства, должна быть завершена к осени», – написал он.