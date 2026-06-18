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Главная / Политика /

AmCham: кризис в Ормузском проливе подчеркнул выгоды США от партнерства с РФ

Ведомости

Обострение ситуации вокруг Ормузского пролива подтвердило, что Россия и США являются «природными партнерами» в экономике. Об этом заявил исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в интервью «Ведомостям».

По его словам, интересы американского бизнеса и нынешней администрации США в вопросе развития экономических связей с Россией во многом совпадают. «Думаю, что ситуация в Ормузском проливе дополнительно убедила администрацию, что Россия и Америка – природные партнеры», – заявил Эйджи.

Он отметил, что Россия располагает ресурсами, которые востребованы в США, тогда как американская сторона обладает технологиями и продукцией, представляющими интерес для российского рынка. «Посмотрите, все, что есть в России, это все нужно Америке. И наоборот. У Америки есть технологии и продукция, которые Россия хотела бы покупать. И это, что называется, взаимозависимость», – сказал глава AmCham.

Эйджи в кулуарах Недель российского бизнеса 20 февраля заявил «Ведомостям», что много компаний из США сейчас изучают вопрос возвращения в Россию – для большинства из них принципиально заключение мирного соглашения, а также создание приемлемых условий возобновления работы. Первое обсуждение условий возвращения было в Петербурге на ПМЭФ-2025, затем в Дубае на российско-эмиратском бизнес-форуме. По словам Эйджи, сейчас есть хорошие возможности для возвращения компаний.

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