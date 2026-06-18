AmCham: кризис в Ормузском проливе подчеркнул выгоды США от партнерства с РФ

Он отметил, что Россия располагает ресурсами, которые востребованы в США, тогда как американская сторона обладает технологиями и продукцией, представляющими интерес для российского рынка. «Посмотрите, все, что есть в России, это все нужно Америке. И наоборот. У Америки есть технологии и продукция, которые Россия хотела бы покупать. И это, что называется, взаимозависимость», – сказал глава AmCham.