В AmCham рассказали, какие антироссийские санкции могут снять «хоть завтра»

По его словам, есть разные санкции. Часть ограничений была введена указами президента США и может быть отменена решением главы государства «хоть завтра». Например, введенный прошлым лидером Джо Байденом запрет на инвестиции. «Мы думаем, что это абсолютно неправильное решение, особенно для американского бизнеса», – сказал Эйджи.