В AmCham рассказали, какие антироссийские санкции могут снять «хоть завтра»
После завершения конфликта на Украине администрация президента США Дональда Трампа намерена максимально ослабить санкционное давление на Россию в тех сферах, где это юридически возможно сделать. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
По его словам, есть разные санкции. Часть ограничений была введена указами президента США и может быть отменена решением главы государства «хоть завтра». Например, введенный прошлым лидером Джо Байденом запрет на инвестиции. «Мы думаем, что это абсолютно неправильное решение, особенно для американского бизнеса», – сказал Эйджи.
При этом он отметил, что ряд санкций был утвержден конгрессом США, поэтому их отмена потребует более сложной процедуры.
Эйджи подчеркнул, что главным препятствием для пересмотра санкционной политики остается отсутствие соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, несмотря на стремление новой администрации улучшить отношения с Россией в сфере бизнеса, торговли и экономики, продолжающийся конфликт не позволил добиться существенного прогресса в двусторонних отношениях.