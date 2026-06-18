Вэнс: США создадут механизм недопущения закрытия Ормузского пролива
Ормузский пролив больше не должен использоваться в качестве инструмента давления на мировую экономику. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Задача Вашингтона заключается в создании механизма, который исключит возможность повторного закрытия пролива в будущем.
«Мы не хотим, чтобы подобное когда-либо повторилось. И речь идет не о каких-либо сборах за проход. Речь идет о том, чтобы Ормузский пролив больше никогда не использовался как инструмент давления на мировую экономику. Честно говоря, этого не хотят и сами иранцы», – сказал Вэнс (цитата по Clash Report).
По его словам, после достижения рамочных договоренностей между США и Ираном начался 60-дневный период переговоров, в течение которого стороны будут согласовывать окончательные условия будущей сделки.
17 июня CNN со ссылкой на представителя американской администрации сообщил, что США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Ираном по итогам переговоров. Меморандум включает 14 пунктов. В документе зафиксированы договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.