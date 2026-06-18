Вэнс: США создадут механизм недопущения закрытия Ормузского пролива

«Мы не хотим, чтобы подобное когда-либо повторилось. И речь идет не о каких-либо сборах за проход. Речь идет о том, чтобы Ормузский пролив больше никогда не использовался как инструмент давления на мировую экономику. Честно говоря, этого не хотят и сами иранцы», – сказал Вэнс (цитата по Clash Report).