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Путин разрешил ввести в эксплуатацию завод в Татарстане

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт запуску нового завода в Татарстане. На объекте будут проводиться испытания первого в РФ компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ).

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите ввести объект в эксплуатацию и приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ», – обратились к российскому лидеру в ходе церемонии.

Путин ответил утвердительно. Глава Татарстана Рустам Минниханов также принимал участие в церемонии по ВКС.

Запуск нового комплекса направлен на достижение технологической независимости РФ и полный отказ от импортного компрессорного оборудования в ходе выполнения стратегически значимых СПГ-проектов. Площадь участка достигает 5 га, на 11 431 кв. м. расположены здания комплекса. Всего на территории 17 сооружений. В проект было инвестировано 10,7 млрд руб.

Продукция комплекса также может поставляться на широкий круг нефтегазохимических и нефтеперерабатывающих предприятий. Ее планируется использовать в том числе для задач добычи и транспорта природного газа и в рамках других проектов нефтегазовых компаний.

Фото.

В Казань – с улыбкой: лица саммита Россия – АСЕАН

Политика / Фото

18 июня Путин и Минниханов провели встречу на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. Глава государства подчеркнул, что Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития. Он напомнил, что в республике создаются уникальные производства.

Саммит проходит 17–19 июня. В 2026 г. он приурочен к 35-летию установления отношений между Москвой и странами объединения.

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