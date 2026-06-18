ВОЗ: пассажиры лайнера MV Hondius могут вернуться домой после карантина

Почти все пассажиры и члены экипажа лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, уже могут вернуться домой после карантина в Нидерландах. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.