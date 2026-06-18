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ВОЗ: пассажиры лайнера MV Hondius могут вернуться домой после карантина

Ведомости

Почти все пассажиры и члены экипажа лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, уже могут вернуться домой после карантина в Нидерландах. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.

«Почти все пассажиры и члены экипажа MV Hondius, в том числе иностранные граждане, находившиеся на карантине в Нидерландах, теперь могут вернуться домой», – написал он.

По словам Гебрейесуса, в течение последних трех недель специалисты не выявили новых случаев.

Из-за вспышки хантавируса на нидерландском MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, умерли три человека. Судно 10 мая прибыло к Канарским островам, затем пассажиров эвакуировали. Гебрейесус 18 мая сообщал об 11 выявленных случаях заболевания, включая девять подтвержденных и два вероятных. 27 мая стало известно, что количество зараженных хантавирусом пассажиров достигло 13.

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