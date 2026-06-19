OFAC разрешило сделки с венесуэльской авиакомпанией Conviasa и облигациями PDVSA

В конце мая The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что американская нефтяная компания Exxon Mobil ведет переговоры о получении прав на добычу нефти в Венесуэле. По данным собеседников издания, соглашение может быть подписано уже в мае. Предполагается, что Exxon Mobil получит контракты на разработку шести нефтяных месторождений в разных регионах Венесуэлы.