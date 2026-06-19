OFAC разрешило сделки с венесуэльской авиакомпанией Conviasa и облигациями PDVSA
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало лицензии на сделки с государственной авиакомпанией Венесуэлы и облигациями нефтегазовой компании страны PDVSA, следует из материалов на сайте ведомства.
По данным OFAC, лицензия на Conviasa выдана для совершения поставок товаров, технологий, услуг и программного обеспечения, которое позволит ремонтировать и модернизировать воздушные судна.
Еще одна лицензия управления иностранного минфина дает разрешение на операции в США с правительством Венесуэлы в сфере телекоммуникаций и почты.
В апреле США сняли санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. «Из списка SDN управления по контролю за иностранными активами (OFAC) были удалены следующие лица: Родригес Гомес, Делси Элоина (также известная как Делси Родригес)», – говорилось на сайте ведомства.
В конце мая The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что американская нефтяная компания Exxon Mobil ведет переговоры о получении прав на добычу нефти в Венесуэле. По данным собеседников издания, соглашение может быть подписано уже в мае. Предполагается, что Exxon Mobil получит контракты на разработку шести нефтяных месторождений в разных регионах Венесуэлы.