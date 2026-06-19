Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками
По итогам саммита Европейского союза участники фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в воздушном и морском пространстве стран сообщества, независимо от их фактического происхождения. Об этом говорится в официальном сообщении Евросоюза.
В итоговом заявлении Евросовета отмечается, что организация «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море». В документе также утверждается, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия».
При этом в тексте заявления не содержится упоминаний о возможном происхождении ряда инцидентов, включая случаи с морскими беспилотниками, зафиксированными в европейских водах в последние недели. Также не уточняется происхождение части летательных аппаратов, обнаруженных или упавших на территории государств Прибалтики.
11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за последние три месяца в странах Евросоюза произошло 11 инцидентов, связанных с украинскими беспилотниками. По ее словам, Киев каждую неделю бомбит Евросоюз. Несмотря на подобные инциденты, отметила представитель МИДа, страны ЕС продолжают выделять Киеву значительные средства на закупку вооружений. «Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.
7 июня президент Румынии Никушор Дан официально признал, что безэкипажный катер, взорвавшийся 5 июня в гражданском порту города Констанца, принадлежал Украине. По словам лидера страны, дрон входил в группу из четырех украинских морских беспилотников, начиненных взрывчаткой, которые потеряли управление. Остальные три аппарата, как сообщается, самоуничтожились в море. Дан подчеркнул, что, несмотря на украинскую принадлежность дронов, ответственность за произошедшее он возлагает на Россию.