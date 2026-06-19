Трафик судов через Ормузский пролив пошел на спад
Трафик судоходства через Ормузский пролив снизился на фоне срыва переговоров США и Ирана в Швейцарии, сообщил Bloomberg. Утром 19 июня из Персидского залива не вышел ни один нефтяной танкер, тогда как ранее рынок рассчитывал на быстрое восстановление транзита после достижения договоренностей между сторонами.
Сомнения в перспективах реализации ирано-американского соглашения стали поводом для сокращения прохода судов. Между сторонами также сохраняются разногласия по ключевым положениям меморандума, которые должны быть согласованы в течение 60 дней, пишет Bloomberg. Дополнительную неопределенность создали удары Израиля по югу Ливана, нанесенные вопреки предупреждениям Вашингтона. При этом днем ранее наблюдался резкий рост нефтяных перевозок по Ормузскому проливу на фоне обещаний США и Ирана снять взаимную блокаду.
Несмотря на снижение активности, у Ормузского пролива продолжают скапливаться танкеры, ожидающие возможности безопасного прохода. По данным Bloomberg, четыре полностью загруженных супертанкера класса VLCC начали движение в сторону пролива, а еще около 40 судов с 80 млн баррелей нефти неиранского происхождения остаются в Персидском заливе в готовности выйти в море при улучшении ситуации. Накануне после подписания временного соглашения через пролив прошли или находились в процессе прохождения суда с почти 10 млн баррелей нефти, включая первые саудовские танкеры.
Участники рынка при этом предупреждают о сохраняющихся рисках. Морская консалтинговая компания Marisks назвала отмену первого раунда переговоров шагом назад для стабилизации региона. Объединенный центр морской информации сообщил о наличии мин в центральной части Ормузского пролива и рекомендовал использовать альтернативный маршрут вдоль побережья Омана. В Bimco и RBC Capital также указали на сохраняющиеся угрозы безопасности судоходства, включая перегруженность маршрутов и неопределенность относительно будущего контроля Ирана над движением через стратегически важный водный путь.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.
При этом 19 июня МИД Швейцарии сообщил, что переговоры между США и Ираном отменены. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил перелет в Швейцарию в ночь на 19 июня на подписание соглашения с Ираном.