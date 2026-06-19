Трафик судов через Ормузский пролив пошел на спад

Несмотря на снижение активности, у Ормузского пролива продолжают скапливаться танкеры, ожидающие возможности безопасного прохода. По данным Bloomberg, четыре полностью загруженных супертанкера класса VLCC начали движение в сторону пролива, а еще около 40 судов с 80 млн баррелей нефти неиранского происхождения остаются в Персидском заливе в готовности выйти в море при улучшении ситуации. Накануне после подписания временного соглашения через пролив прошли или находились в процессе прохождения суда с почти 10 млн баррелей нефти, включая первые саудовские танкеры.