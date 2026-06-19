Венесуэла вместе с США проводит операцию против банд в золотодобывающем регионе

Главным препятствием для привлечения инвесторов остается влияние преступных группировок в районе так называемой Горнодобывающей дуги Ориноко, где сосредоточены крупные запасы золота, алмазов и колтана. По данным WSJ, в последние недели венесуэльские военные начали переброску сил в регион, проводят рейды и поисковые операции. Власти рассчитывают, что зачистка территории позволит вернуть в страну иностранные компании и восстановить контроль над одним из наиболее богатых минеральными ресурсами районов Латинской Америки.