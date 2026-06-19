Венесуэла вместе с США проводит операцию против банд в золотодобывающем регионе
Венесуэла при поддержке американских военных и разведки начала масштабную кампанию против преступных группировок, контролирующих значительную часть золотодобывающего региона на юге страны. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, США предоставляют Каракасу военную и технологическую поддержку, а также разведывательные данные. Одним из первых результатов совместной операции стала ликвидация одного из основателей группировки Tren de Aragua Эктора Герреро. О его гибели в результате американского авиаудара 12 июня сообщил президент США Дональд Трамп.
Совместные действия стали частью сближения между США и новым временным правительством Венесуэлы после отстранения от власти Николаса Мадуро в январе. В последние месяцы Вашингтон смягчил ограничения на отдельные операции с венесуэльским золотом, а представители американской администрации и бизнеса посетили Каракас для обсуждения инвестиций. Парламент Венесуэлы также принял новый закон, открывающий горнодобывающий сектор для иностранного капитала.
Главным препятствием для привлечения инвесторов остается влияние преступных группировок в районе так называемой Горнодобывающей дуги Ориноко, где сосредоточены крупные запасы золота, алмазов и колтана. По данным WSJ, в последние недели венесуэльские военные начали переброску сил в регион, проводят рейды и поисковые операции. Власти рассчитывают, что зачистка территории позволит вернуть в страну иностранные компании и восстановить контроль над одним из наиболее богатых минеральными ресурсами районов Латинской Америки.