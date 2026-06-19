Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении перемирия
Израиль обвинил ливанское движение «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня вскоре после вступления соглашения в силу. Об этом сообщил Al Jazeera со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По его словам, «Хезболла» нарушила режим прекращения огня «в попытке помешать нашим силам завершить уничтожение ее возможностей». Представитель армии также добавил, что Израиль нанес удары более чем по 100 объектам группировки на территории Ливана, включая цели в долине Бекаа и районе Набатия. По его утверждению, в результате атак были убиты десятки человек.
Как передает корреспондент Al Jazeera из южноливанского города Тир, спустя примерно полчаса после начала действия перемирия были зафиксированы как минимум четыре новых израильских авиаудара. Один из них пришелся по Набатии, еще два – по Кфар-Тебниту и один – по Кфар-Сиру. Кроме того, в одном из районов продолжался артиллерийский обстрел.
Reuters сообщило, что Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое должно вступить в силу 19 июня. По словам собеседника агентства, договоренность была достигнута при посредничестве США и Катара, а также при содействии Ирана. Он добавил, что американские и катарские переговорщики участвовали в выработке соглашения. «Мы понимаем, что после обмена ударами ранее сегодня Израиль и "Хезболла" сейчас находятся в режиме прекращения огня», – отметил чиновник.