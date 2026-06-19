Фицо: Словакия заплатит 4 млн евро за решение отказаться принимать мигрантов

«Правительство Словакии не считает данный миграционный пакт хорошим делом. Несмотря на наше сопротивление, к сожалению, он вступил в силу. Словакия, согласно механизму солидарности ЕС, в 2026 г. сделает взнос в размере примерно 4 млн евро за то, что отказывается принимать мигрантов», – сказал он (цитата по ТАСС).