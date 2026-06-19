Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
BLNG9,02-0,99%CNY Бирж.10,807+0,16%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,25-0,76%RGBITR776,88-0,72%
Главная / Политика /

Фицо: Словакия заплатит 4 млн евро за решение отказаться принимать мигрантов

Ведомости

Словакия вынуждена заплатить около 4 млн евро за отказ принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Евросоюза (ЕС), заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Правительство Словакии не считает данный миграционный пакт хорошим делом. Несмотря на наше сопротивление, к сожалению, он вступил в силу. Словакия, согласно механизму солидарности ЕС, в 2026 г. сделает взнос в размере примерно 4 млн евро за то, что отказывается принимать мигрантов», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Фицо, Словакия считает внесение взноса лучшим вариантом, чем «примем каких-то мигрантов». Он отметил, что это могло быть уже 200 человек в 2026 г.

1 июня издание Politico сообщило, что Казахстан и Узбекистан рассматриваются ЕС в качестве потенциальных стран для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в странах ЕС. По данным издания, группа государств блока готовится начать переговоры с 8–10 странами за пределами блока о создании так называемых «центров возвращения» для мигрантов, подлежащих депортации.

22 апреля стало известно, что число мигрантов в ЕС достигло рекордных 64 млн в 2025 г. За год число мигрантов увеличилось на 2,1 млн. По сравнению с 2024 г. прирост составил 3,4%. Это ниже увеличения 2023–2024 гг., когда показатель вырос на 2,6 млн.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её