Фицо: Словакия заплатит 4 млн евро за решение отказаться принимать мигрантов
Словакия вынуждена заплатить около 4 млн евро за отказ принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Евросоюза (ЕС), заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Правительство Словакии не считает данный миграционный пакт хорошим делом. Несмотря на наше сопротивление, к сожалению, он вступил в силу. Словакия, согласно механизму солидарности ЕС, в 2026 г. сделает взнос в размере примерно 4 млн евро за то, что отказывается принимать мигрантов», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Фицо, Словакия считает внесение взноса лучшим вариантом, чем «примем каких-то мигрантов». Он отметил, что это могло быть уже 200 человек в 2026 г.
1 июня издание Politico сообщило, что Казахстан и Узбекистан рассматриваются ЕС в качестве потенциальных стран для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в странах ЕС. По данным издания, группа государств блока готовится начать переговоры с 8–10 странами за пределами блока о создании так называемых «центров возвращения» для мигрантов, подлежащих депортации.
22 апреля стало известно, что число мигрантов в ЕС достигло рекордных 64 млн в 2025 г. За год число мигрантов увеличилось на 2,1 млн. По сравнению с 2024 г. прирост составил 3,4%. Это ниже увеличения 2023–2024 гг., когда показатель вырос на 2,6 млн.