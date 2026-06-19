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Туск: страны Евросоюза боятся проиграть России на переговорах по Украине

Ведомости

Евросоюз (ЕС) не пытается просить Россию о переговорах, так как боится проиграть, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания саммита ЕС.

«Никто за столом не пытается никого убедить в том, что стоит просить [президента РФ Владимира] Путина о переговорах. Известно, что тот, кто просит о переговорах, находится в изначально проигрышной позиции», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

19 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС должны будут участвовать в возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине наряду с общеевропейскими институтами. По словам французского лидера, блок не может быть представлен на переговорах исключительно председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия готова к диалогу с политическими силами Европы, которые выступают за возобновление контактов с Москвой. Он отметил, что такой вариант возможен, если разговор будет строиться без нравоучений и ультиматумов.

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