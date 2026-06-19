Россия и Япония согласовали квоты на вылов рыбы в 200-мильных зонах
Россия и Япония договорились о квотах и номенклатуре рыболовного промысла в 200-мильных исключительных экономических зонах (ИЭЗ) друг друга на 2026 г., сообщило управление по рыболовству Японии. Переговоры прошли 19 июня в онлайн-формате, передает ТАСС.
В 2026 г. рыбаки из обеих стран смогут выловить по 19 000 тонн морепродуктов в 200-мильных зонах друг друга. Российские рыбаки смогут вести промысел скумбрии (8000 тонн вместо 10 000 в 2025 г.), дальневосточной сардины (10 тонн, как и ранее) и нитеперой трески (1 тонна вместо 2 тонн) к востоку от Хоккайдо и в северо-восточной части острова Хонсю. Общий объем сократился с 22 000 до 19 000 тонн. Количество судов, участвующих в промысле, осталось прежним – 68.
Японские рыбаки, в свою очередь, смогут добывать тихоокеанскую сайру, кальмара и тихоокеанскую треску к юго-западу от Курильских островов, а также к востоку от Приморского края.
Переговоры стали продолжением консультаций, состоявшихся 24 ноября и 24 декабря 2025 г., когда сторонам не удалось согласовать квоты. Россия и Япония ведут промысел в 200-мильных ИЭЗ друг друга на основе соглашения от 1984 г., ежегодно проводя консультации по согласованию квот.
Экспорт рыбы и рыбной продукции из России в 2025 г. составил 2,1 млн т, что на 1% больше показателя предыдущего года. Россия в 2024 г. вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров рыбного филе. Объем экспортированной рыбной продукции из Мурманской области за январь-апрель 2026 г. составил 36 700 т рыбы и морепродукции.