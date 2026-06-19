Россия и Япония согласовали квоты на вылов рыбы в 200-мильных зонах

Экспорт рыбы и рыбной продукции из России в 2025 г. составил 2,1 млн т, что на 1% больше показателя предыдущего года. Россия в 2024 г. вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров рыбного филе. Объем экспортированной рыбной продукции из Мурманской области за январь-апрель 2026 г. составил 36 700 т рыбы и морепродукции.