Захарова: Европа может рассчитывать либо на роль вассала США, либо раба

«Так было при [экс-премьер-министре Италии Сильвио] Берлускони, который реально "сделал Италию снова великой". Чтобы так было и дальше, надо отстаивать независимость своей страны, действовать в соответствии с национальными интересами и уметь ставить "я" после "Италии", а не "до"», – написала Захарова.