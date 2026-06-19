Захарова: Европа может рассчитывать либо на роль вассала США, либо раба
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о президенте США Дональде Трампе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова процитировала слова итальянского политика о том, что она не понимает, почему Трамп проявляет неуважение к своим союзникам. Российский дипломат отметила, что США так действовали всегда, ведь у них совсем другие союзники. Официальный представитель МИД РФ напомнила слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, что Европа может рассчитывать либо на роль вассала Вашингтона, либо – несчастного раба.
Захарова также высказалась о словах Трампа, сказанных в интервью итальянскому телеканалу. Президент США заявил La7, что Мелони «умоляла» его о совместной фотографии на недавнем саммите «Группы семи» во Франции. Мелони ответила, что ни она, ни Италия никого не умоляют.
«Так было при [экс-премьер-министре Италии Сильвио] Берлускони, который реально "сделал Италию снова великой". Чтобы так было и дальше, надо отстаивать независимость своей страны, действовать в соответствии с национальными интересами и уметь ставить "я" после "Италии", а не "до"», – написала Захарова.
После высказываний президента Трампа о Мелони министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни отказался от запланированного визита в США. По его словам, заявления американского лидера оскорбляют всю их страну.
14 апреля глава Белого дома раскритиковал Мелони в интервью Corriere della Sera. По словам Трампа, он разочарован позицией Рима по вопросам энергетики и международной безопасности.