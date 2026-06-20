«Единая Россия» потребовала разобраться с ограничениями при приеме в 10-е классы
«Единая Россия» заявила о необходимости разобраться с фактами необоснованных ограничений при зачислении школьников в 10-е классы. Об этом на сайте партии сообщила координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции ЕР в Госдуме Алена Аршинова. Она подчеркнула, что каждый ребенок имеет право продолжить обучение в старших классах.
«Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе», – заявила Аршинова.
В апреле Генеральная прокуратура пресекла незаконные отказы в приеме в 10-е классы, которые были связаны с нехваткой мест, низким рейтингом учеников и другими причинами. Нарушения выявили в девяти регионах: Калмыкии, Татарстане, Красноярском крае, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Пензенской, Брянской областях и Бурятии.
В Бурятии отменены незаконные школьные положения, которые необоснованно усложняли зачисления. В Брянской области закреплено право на обучение для тех, кто не прошел отбор, но освоил основную программу.
С сентября 2027 г. российские школы начнут работать по новому образовательному стандарту для 10–11-х классов. По новым правилам школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Сейчас обязательно изучение двух предметов на углубленном уровне. С 1 сентября 2026/27 учебного года в российских школах начнут использовать единые учебники по русскому языку и литературе.
Еще одно нововведение: российские школьники с 1 сентября будут изучать профиль «Искусственный интеллект» (ИИ) в рамках уроков информатики углубленного уровня.