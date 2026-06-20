«Единая Россия» потребовала разобраться с ограничениями при приеме в 10-е классы

С сентября 2027 г. российские школы начнут работать по новому образовательному стандарту для 10–11-х классов. По новым правилам школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Сейчас обязательно изучение двух предметов на углубленном уровне. С 1 сентября 2026/27 учебного года в российских школах начнут использовать единые учебники по русскому языку и литературе.