На ЗАЭС сообщили о стабильном радиационном фоне
Радиационный фон на Запорожской АЭС после отключения внешнего электроснабжения находится в пределах нормы. Об этом сообщила администрация станции.
«Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм», – говорится в сообщении.
Станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов. На ЗАЭС указали, что оборудование отработало в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений в работе систем безопасности нет.
20 июня ЗАЭС в 20-й раз с начала боевых действий на Украине оказалась отрезана от внешнего питания. В МАГАТЭ сообщили, что проблему с внутренними линиями электропередачи вызвало последнее отключение единственной доступной внешней линии электроснабжения станции 330 кВ «Ферросплавная-1».
«Ферросплавная-1» была атакована в начале июня, ее работу восстановили за сутки.