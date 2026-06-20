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На ЗАЭС сообщили о стабильном радиационном фоне

Ведомости

Радиационный фон на Запорожской АЭС после отключения внешнего электроснабжения находится в пределах нормы. Об этом сообщила администрация станции.

«Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм», – говорится в сообщении.

Станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов. На ЗАЭС указали, что оборудование отработало в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений в работе систем безопасности нет.

20 июня ЗАЭС в 20-й раз с начала боевых действий на Украине оказалась отрезана от внешнего питания. В МАГАТЭ сообщили, что проблему с внутренними линиями электропередачи вызвало последнее отключение единственной доступной внешней линии электроснабжения станции 330 кВ «Ферросплавная-1».

«Ферросплавная-1» была атакована в начале июня, ее работу восстановили за сутки.

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