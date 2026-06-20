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Трамп: США могут взимать плату за проход через Ормузский пролив

Ведомости

Президент Дональд Трамп заявил, что США могут ввести плату за проход через Ормузский пролив в случае, если не будет достигнуто соглашение с Ираном. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

В течение 60 дней, «на время действия перемирия», плата за проход взиматься не будет, уточнил американский лидер. По истечении этого срока сборы также не будут вводиться, за исключением случаев, когда Вашингтон решит ввести их «в интересах самих США».

По словам Трампа, плата за проход будет взиматься для компенсации расходов, связанных с выполнением роли США в качестве «ангела‑хранителя» стран Ближнего Востока.

20 июня Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатем аль-Анбия» заявил, что закрывает Ормузский пролив для прохода судов. Решение было принято в ответ на удары Израиля по Ливану и нарушение первого пункта меморандума с США, который касается прекращения огня на всех фронтах, пояснили в Тегеране.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в свою очередь сообщило, что в течение дня 20 июня пролив пересекли 55 торговых судов. Коммерческое судоходство в акватории активизировалось на фоне присутствия сил США в регионе, подчеркнули американские военные.

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