Экс-премьер Польши призвал Киев вернуть военную технику вместе с орденами

В ответ на заявления Коморовского Миллер указал, что конфликт начали украинцы, и напомнил, что во время Второй мировой войны именно члены ОУН и УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) убивали польских мирных жителей, а нынешнее правительство Украины чтит виновников массовых расправ.