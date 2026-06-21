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Экс-премьер Польши призвал Киев вернуть военную технику вместе с орденами

Ведомости

Украине вместе с орденами стоит вернуть Польше военную технику и оружие, поставленное Киеву в рамках поддержки, заявил в интервью телеканалу Polsat News бывший польский премьер-министр Лешек Миллер. Он прокомментировал ситуацию с возвращением наград, предложив вернуть МиГи, танки и оружие в качестве жеста.

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что за неразбериху ответственны лидеры обоих государств. Коморовский отметил, что оба президента усердно поработали над тем, чтобы испортить польско-украинские отношения и вскрыть унаследованные от истории проблемы, и они несут общую ответственность за происходящее.

В ответ на заявления Коморовского Миллер указал, что конфликт начали украинцы, и напомнил, что во время Второй мировой войны именно члены ОУН и УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) убивали польских мирных жителей, а нынешнее правительство Украины чтит виновников массовых расправ.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА».

Навроцкий еще в конце мая поддержал инициативу польского депутата о лишении Зеленского ордена Белого орла, указав на неготовность Украины к членству в ЕС. 31 мая в Кремле положительно оценили это требование Варшавы.

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