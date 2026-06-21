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Главная / Политика /

Маск предложил раздать американцам деньги из бюджета

Ведомости

Раздача денег из федерального бюджета является лучшим вариантом, чем получение правительством США доли в крупнейших компаниях, разрабатывающих искусственный интеллект, заявил в X бизнесмен Илон Маск.

Он написал, что лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны, и предсказал, что при росте цен на товары и услуги, превышающем увеличение денежной массы, инфляции не будет, и страна будет бороться с дефляцией.

Так Маск отреагировал на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который подтвердил, что правительство хотело бы стать совладельцем каждой крупной ИИ-компании в США. Вэнс отметил, что президент поддерживает идею, чтобы Соединенные Штаты владели этими крупными ИИ-компаниями в рамках своего рода суверенного фонда благосостояния, где США получают долю в этих компаниях.

Состояние Маска 15 июня достигло $1,3 трлн. Основной причиной роста стало IPO SpaceX. Акции компании на первых торгах взлетели более чем на 19%, а в понедельник прибавили еще 19,5%. В результате капитализация SpaceX превысила $3 трлн, а состояние Маска выросло за один день почти на $165 млрд.

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