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Автор учебника по основам государственности Полосин получил госнаграду

Президент Путин подписал указ о награждении его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Ведомости

Проректор ректората Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Андрей Полосин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Полосин - доктор политических наук, кандидат психологических наук, родился 11 ноября 1970 г. в Москве. В разные годы он занимал должности в администрации президента, правительстве Бурятии, а затем в госкорпорации «Росатом», где возглавлял департамент по взаимодействию с регионами.

В январе 2023 г. Полосин перешел на должность проректора РАНХиГС и был назначен научным руководителем проекта «ДНК России», в рамках которого возглавил разработку и внедрение нового обязательного курса «Основы российской государственности» для всех российских вузов. Он является соавтором одноименного учебного пособия, выпущенного в 2024 г.

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