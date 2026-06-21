Автор учебника по основам государственности Полосин получил госнаграду

В январе 2023 г. Полосин перешел на должность проректора РАНХиГС и был назначен научным руководителем проекта «ДНК России», в рамках которого возглавил разработку и внедрение нового обязательного курса «Основы российской государственности» для всех российских вузов. Он является соавтором одноименного учебного пособия, выпущенного в 2024 г.