Новый учебник по основам российской государственности написал проректор РАНХиГС Полосин

Новый учебник по основам российской государственности написал проректор РАНХиГС ПолосинБывший сотрудник «Росатома» – один из идеологов введения этого курса в российских вузах
Проректор РАНХиГС Андрей Полосин написал учебник по основам российской государственности. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента. По словам одного из них, учебник уже готов. Высока вероятность, что преподавание по нему может начаться в университетах уже с сентября 2024 г., говорит другой источник «Ведомостей». Полосин является идеологом курса основ российской государственности и курировал его введение в российских вузах.
Курс основ российской государственности был введен для первокурсников всех вузов с 1 сентября 2023 г. Его разработка началась с осени 2022 г., в ней принимали участие преподаватели гуманитарных дисциплин российских университетов. В январе 2023 г. по итогам заседания Госсовета, посвященного молодежной политике, президент подписал поручение Минобрнауки разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс основ российской государственности. Курировал разработку Полосин, который возглавляет проект «ДНК России», под его эгидой и проходило обсуждение нового курса.
По сути, введение основ стало первым шагом реформирования гуманитарного образования. Сейчас обсуждаются изменения в преподавании традиционных гуманитарных дисциплин – истории, экономики, права, философии и др.
«Дисциплина направлена на формирование у обучающихся системы знаний, навыков, умений и ценностей, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу и развитием чувства гражданственности, – описывало Минобрнауки курс основ у себя на сайте. – Курс призван продемонстрировать всеобъемлющий духовно-нравственный и культурный фундамент российской государственности, особенность исторического пути ее развития и самобытность политической организации, а также показать взаимосвязь личного достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины».
В курсе основ российской государственности пять разделов: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны». Обучение по нему ведется у первокурсников, оно рассчитано на 72 часа, из них 18–20 часов – внеаудиторная нагрузка. Около 30 университетов готовили специалистов для преподавания этого предмета, опорным вузом была РАНХиГС.
К сентябрю прошлого года сообщалось, что было подготовлено два учебника по основам российской государственности и учебно-методический комплекс для преподавателей. Один из учебников был для студентов, изучающих социогуманитарные науки (под редакций профессора МГУ Сергея Перевезенцева), второй – для студентов естественно-научных и инженерно-технических специальностей (созданием учебника руководил заместитель заведующего кафедрой теологии НИЯУ МИФИ Алексей Ларионов (иеромонах Родион).
Полосину, автору нового учебника, 53 года. Он окончил психологический факультет МПГУ, затем защитил диплом в Академии народного хозяйства, получив квалификацию «консультант по управлению», также в РАНХиГС окончил юридический факультет. Является кандидатом психологических наук, доктором политических наук.
Он известный российский политтехнолог. С 2007 г. работал в управлении президента по внутренней политике, с 2010 г. был зампредом правительства Бурятии по взаимодействию с федеральными органами власти. А с 2011 г. работал в «Росатоме» на разных должностях, в том числе начальником департамента по взаимодействию с регионами. С этой должности в мае 2023 г. он перешел на пост проректора РАНХиГС. Полосин не ответил на звонки «Ведомостей».
Создание нового учебника является попыткой найти компромисс между, с одной стороны, радикализмом публичной риторики и социальным заказом и с другой – отсутствием запроса на радикализм у социума и общей консервативностью образовательной среды, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Поэтому авторы пытаются соответствовать трендам, но снизить раздражение в неидеологизированных средах, которые всегда скептически воспринимают подобные продукты», – полагает эксперт.