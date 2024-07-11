Новый учебник по основам российской государственности написал проректор РАНХиГС Полосин

Он известный российский политтехнолог. С 2007 г. работал в управлении президента по внутренней политике, с 2010 г. был зампредом правительства Бурятии по взаимодействию с федеральными органами власти. А с 2011 г. работал в «Росатоме» на разных должностях, в том числе начальником департамента по взаимодействию с регионами. С этой должности в мае 2023 г. он перешел на пост проректора РАНХиГС. Полосин не ответил на звонки «Ведомостей».