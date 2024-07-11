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Новый учебник по основам российской государственности написал проректор РАНХиГС Полосин

Бывший сотрудник «Росатома» – один из идеологов введения этого курса в российских вузах
Елена Мухаметшина
Автор нового учебника – Андрей Полосин – кандидат психологических наук, доктор политических наук/ Евгений Разумный / Ведомости

Проректор РАНХиГС Андрей Полосин написал учебник по основам российской государственности. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента. По словам одного из них, учебник уже готов. Высока вероятность, что преподавание по нему может начаться в университетах уже с сентября 2024 г., говорит другой источник «Ведомостей». Полосин является идеологом курса основ российской государственности и курировал его введение в российских вузах.

Курс основ российской государственности был введен для первокурсников всех вузов с 1 сентября 2023 г. Его разработка началась с осени 2022 г., в ней принимали участие преподаватели гуманитарных дисциплин российских университетов. В январе 2023 г. по итогам заседания Госсовета, посвященного молодежной политике, президент подписал поручение Минобрнауки разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс основ российской государственности. Курировал разработку Полосин, который возглавляет проект «ДНК России», под его эгидой и проходило обсуждение нового курса.

По сути, введение основ стало первым шагом реформирования гуманитарного образования. Сейчас обсуждаются изменения в преподавании традиционных гуманитарных дисциплин – истории, экономики, права, философии и др.

«Дисциплина направлена на формирование у обучающихся системы знаний, навыков, умений и ценностей, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу и развитием чувства гражданственности, – описывало Минобрнауки курс основ у себя на сайте. – Курс призван продемонстрировать всеобъемлющий духовно-нравственный и культурный фундамент российской государственности, особенность исторического пути ее развития и самобытность политической организации, а также показать взаимосвязь личного достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины».

В курсе основ российской государственности пять разделов: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство» и «Вызовы будущего и развитие страны». Обучение по нему ведется у первокурсников, оно рассчитано на 72 часа, из них 18–20 часов – внеаудиторная нагрузка. Около 30 университетов готовили специалистов для преподавания этого предмета, опорным вузом была РАНХиГС.

К сентябрю прошлого года сообщалось, что было подготовлено два учебника по основам российской государственности и учебно-методический комплекс для преподавателей. Один из учебников был для студентов, изучающих социогуманитарные науки (под редакций профессора МГУ Сергея Перевезенцева), второй – для студентов естественно-научных и инженерно-технических специальностей (созданием учебника руководил заместитель заведующего кафедрой теологии НИЯУ МИФИ Алексей Ларионов (иеромонах Родион).

Полосину, автору нового учебника, 53 года. Он окончил психологический факультет МПГУ, затем защитил диплом в Академии народного хозяйства, получив квалификацию «консультант по управлению», также в РАНХиГС окончил юридический факультет. Является кандидатом психологических наук, доктором политических наук. 

Он известный российский политтехнолог. С 2007 г. работал в управлении президента по внутренней политике, с 2010 г. был зампредом правительства Бурятии по взаимодействию с федеральными органами власти. А с 2011 г. работал в «Росатоме» на разных должностях, в том числе начальником департамента по взаимодействию с регионами. С этой должности в мае 2023 г. он перешел на пост проректора РАНХиГС. Полосин не ответил на звонки «Ведомостей».

Создание нового учебника является попыткой найти компромисс между, с одной стороны, радикализмом публичной риторики и социальным заказом и с другой – отсутствием запроса на радикализм у социума и общей консервативностью образовательной среды, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Поэтому авторы пытаются соответствовать трендам, но снизить раздражение в неидеологизированных средах, которые всегда скептически воспринимают подобные продукты», – полагает эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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