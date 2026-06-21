Российские ПВО сбили 168 украинских БПЛА за 13 часов

Росавиация сообщила, что московские аэропорты «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами из-за временных ограничений в воздушном пространстве. Согласно сведениям ведомства, возможны корректировки в расписании рейсов. В Росавиации отметили, что меры введены для обеспечения безопасности полетов. Узнать статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.