Российские ПВО сбили 168 украинских БПЛА за 13 часов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 168 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в период с 07:00 до 20:00 мск воздушные цели были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Росавиация сообщила, что московские аэропорты «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами из-за временных ограничений в воздушном пространстве. Согласно сведениям ведомства, возможны корректировки в расписании рейсов. В Росавиации отметили, что меры введены для обеспечения безопасности полетов. Узнать статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.
В ночь на 21 июня средства ПВО сбили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгеи. Кроме того, как отметили в Минобороны, перехваты также проводились над акваториями Азовского и Черного морей.