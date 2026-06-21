В «Домодедово» ввели ограничения на полеты

В ночь на 21 июня средства ПВО ликвидировали 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгеи. Кроме того, как отметили в Минобороны, перехваты также проводились над акваториями Азовского и Черного морей.