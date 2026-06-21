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Главная / Общество /

В «Домодедово» ввели ограничения на полеты

Ведомости

Московский аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами из-за временных ограничений в воздушном пространстве. Об этом сообщила Росавиация.

Согласно сведениям ведомства, возможны корректировки в расписании рейсов. В Росавиации отметили, что меры введены для обеспечения безопасности полетов. Узнать статус рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Росавиация также ввела временные ограничения в воздушном пространстве на территории аэропорта «Внуково». Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с компетентными органами.

Утром 21 июня Росавиация вводила и снимала ограничения в аэропорту «Домодедово». Ведомство также вносило и отменяло ограничения на прием и выпуск воздушных судов во «Внуково».

В ночь на 21 июня средства ПВО ликвидировали 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгеи. Кроме того, как отметили в Минобороны, перехваты также проводились над акваториями Азовского и Черного морей.

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