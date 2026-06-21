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«Внуково» снова принимает и отправляет рейсы по согласованию

Ведомости

Московский аэропорт «Внуково» снова принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами из-за временных ограничений воздушного пространства. Об этом сообщает Росавиация.

По данным ведомства, меры приняты для безопасности полетов. Уточняется, что расписание рейсов может корректироваться. Чтобы определить статус рейса, необходимо обратиться к онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация отменяла ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сообщение было опубликовано в 15:07 мск. Утром 21 июня ограничения ввели в аэропорту «Домодедово», их уже сняли.

Прошлой ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгеи. Кроме того, как отметили в ведомстве, перехваты также проводились над акваториями Азовского и Черного морей.

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