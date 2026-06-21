«Внуково» снова принимает и отправляет рейсы по согласованию
Московский аэропорт «Внуково» снова принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами из-за временных ограничений воздушного пространства. Об этом сообщает Росавиация.
По данным ведомства, меры приняты для безопасности полетов. Уточняется, что расписание рейсов может корректироваться. Чтобы определить статус рейса, необходимо обратиться к онлайн-табло аэропорта.
Прошлой ночью средства противовоздушной обороны ликвидировали 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгеи. Кроме того, как отметили в ведомстве, перехваты также проводились над акваториями Азовского и Черного морей.