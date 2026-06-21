Германия рассматривает вопрос поэтапного повышения пенсионного возраста

Клингбайль в воскресенье на открытом мероприятии в минфине заявил, что рассчитывает ускорить процесс, и если совместное предложение появится ко вторнику, это будет иметь большую ценность. Коалиция затем должна «очень быстро» решить, что делать с этим предложением. Он признал, что слышал о предположениях, что часть пенсионных взносов может инвестироваться, и отметил, что у коалиции есть аналогичные планы по корпоративным пенсиям.