Германия рассматривает вопрос поэтапного повышения пенсионного возраста

Германия рассматривает вопрос поэтапного повышения пенсионного возрастаПо данным Bloomberg, такая мера может быть принята в рамках масштабной реформы пенсионной системы
Правительство канцлера Фридриха Мерца готовится поддержать предложение о комплексной реформе пенсионной системы Германии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, рекомендации включают введение накопительного элемента, ужесточение правил досрочного выхода на пенсию и постепенное повышение пенсионного возраста.
Документ, подготовленный правительственной комиссией, будет представлен во вторник, указали источники агентства. Предлагается поэтапно ввести дополнительный пенсионный взнос в размере 2% от заработной платы. Эти средства будут направляться через публичный фонд и инвестироваться на рынках капитала.
Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль намерены одобрить более широкий пакет реформ, включая пенсионную, в кабинете министров до начала летних парламентских каникул в июле. Пенсионная реформа является одним из самых спорных вопросов для коалиции, которой чуть больше года, и обнажает давние разногласия между консерваторами Мерца и социал-демократами Клингбайля.
Клингбайль в воскресенье на открытом мероприятии в минфине заявил, что рассчитывает ускорить процесс, и если совместное предложение появится ко вторнику, это будет иметь большую ценность. Коалиция затем должна «очень быстро» решить, что делать с этим предложением. Он признал, что слышал о предположениях, что часть пенсионных взносов может инвестироваться, и отметил, что у коалиции есть аналогичные планы по корпоративным пенсиям.
Эксперты также рекомендовали постепенно повышать пенсионный возраст в соответствии с ростом продолжительности жизни, что в среднем означает примерно восемь дополнительных месяцев работы для будущих пенсионеров. Дискуссии о повышении до 70 лет будут фактически отложены на десятилетия. Также предлагается отменить популярный льготный выход на пенсию для работников со стажем 45 лет.
Министр труда Бербель Бас в воскресенье в целом поддержала рекомендации, одобрив ограничение досрочного выхода на пенсию, но подчеркнув необходимость переходных мер для тех, кого это затронет. Предложения рискуют стать предметом спора для социал-демократов, которые традиционно защищают существующую систему и выступают за повышение налогов на высокие доходы. Преодоление этих разногласий определит судьбу одной из самых амбициозных пенсионных реформ за последние десятилетия, отмечает агентство.