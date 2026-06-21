Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO227,2-2,2%CNY Бирж.10,807+0,16%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Главная / Политика /

Германия рассматривает вопрос поэтапного повышения пенсионного возраста

По данным Bloomberg, такая мера может быть принята в рамках масштабной реформы пенсионной системы
Ведомости

Правительство канцлера Фридриха Мерца готовится поддержать предложение о комплексной реформе пенсионной системы Германии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, рекомендации включают введение накопительного элемента, ужесточение правил досрочного выхода на пенсию и постепенное повышение пенсионного возраста.

Документ, подготовленный правительственной комиссией, будет представлен во вторник, указали источники агентства. Предлагается поэтапно ввести дополнительный пенсионный взнос в размере 2% от заработной платы. Эти средства будут направляться через публичный фонд и инвестироваться на рынках капитала.

Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль намерены одобрить более широкий пакет реформ, включая пенсионную, в кабинете министров до начала летних парламентских каникул в июле. Пенсионная реформа является одним из самых спорных вопросов для коалиции, которой чуть больше года, и обнажает давние разногласия между консерваторами Мерца и социал-демократами Клингбайля.

Bild: в руководстве ХДС обсуждают сценарий смены канцлера ФРГ Мерца

Политика / Международные новости

Клингбайль в воскресенье на открытом мероприятии в минфине заявил, что рассчитывает ускорить процесс, и если совместное предложение появится ко вторнику, это будет иметь большую ценность. Коалиция затем должна «очень быстро» решить, что делать с этим предложением. Он признал, что слышал о предположениях, что часть пенсионных взносов может инвестироваться, и отметил, что у коалиции есть аналогичные планы по корпоративным пенсиям.

Эксперты также рекомендовали постепенно повышать пенсионный возраст в соответствии с ростом продолжительности жизни, что в среднем означает примерно восемь дополнительных месяцев работы для будущих пенсионеров. Дискуссии о повышении до 70 лет будут фактически отложены на десятилетия. Также предлагается отменить популярный льготный выход на пенсию для работников со стажем 45 лет.

Министр труда Бербель Бас в воскресенье в целом поддержала рекомендации, одобрив ограничение досрочного выхода на пенсию, но подчеркнув необходимость переходных мер для тех, кого это затронет. Предложения рискуют стать предметом спора для социал-демократов, которые традиционно защищают существующую систему и выступают за повышение налогов на высокие доходы. Преодоление этих разногласий определит судьбу одной из самых амбициозных пенсионных реформ за последние десятилетия, отмечает агентство.

Читайте также:WP: АдГ рассчитывает прийти к власти в Германии в 2026 году
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь