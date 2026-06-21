Иран потребовал извинений от Трампа для продолжения переговоров в Швейцарии
Иранская делегация покинула место проведения четырехсторонних переговоров в Швейцарии в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа и потребовала его извинений, а также вывода израильских войск из Ливана для возобновления диалога. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники.
По данным агентства Tasnim, иранский переговорщик уведомил американскую сторону о своем протесте и изучает варианты «соответствующего ответа» на недавние угрозы Трампа. Согласно второму пункту достигнутого ранее меморандума, любая угроза рассматривается как грубое нарушение договоренностей.
Первый раунд переговоров с участием США, Ирана, Катара и Пакистана в Швейцарии длился 80 минут, после чего был прерван для внутренних консультаций. Корреспондент Al Mayadeen сообщил, что угрозы Трампа, включая возможный захват Ормузского пролива, введение пошлин и прямые высказывания в адрес иранских переговорщиков, что «они не вернутся в Иран», серьезно осложнили атмосферу.
Иранское телевидение со ссылкой на члена делегации заявило, что «если прекращение войны в Ливане не будет достигнуто, переговоры не продолжатся». В ответ на действия Трампа Тегеран выдвинул два условия для возвращения за стол: официальные извинения президента США и вывод израильских сил из Ливана. Таким образом, иранская сторона перешла от требования прекращения агрессии к требованию полного вывода войск.
Вместе с тем руководство Израиля ранее заявило, что его войска будут оставаться на юге Ливане в течение неопределенного времени.