Иран потребовал извинений от Трампа для продолжения переговоров в Швейцарии

Иранское телевидение со ссылкой на члена делегации заявило, что «если прекращение войны в Ливане не будет достигнуто, переговоры не продолжатся». В ответ на действия Трампа Тегеран выдвинул два условия для возвращения за стол: официальные извинения президента США и вывод израильских сил из Ливана. Таким образом, иранская сторона перешла от требования прекращения агрессии к требованию полного вывода войск.