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Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

Вашингтон утверждает, что причина ухода представителей Ирана – скопление прессы
Ксения Наумчик
Andre M. Chang / TASS
Andre M. Chang / TASS

Иранская делегация прервала участие в переговорах с представителями США, проходивших в Швейцарии, и покинула место встречи. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.

По данным агентства, иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа.

Согласно сведениям источника Fars, угрозы американского президента «остановили швейцарские переговоры и внесли неопределенность в их дальнейшее продолжение».

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При этом американская сторона представила иную версию произошедшего. Как сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник в США, представители Ирана первоначально согласились на общение с журналистами перед началом переговоров.

По словам американского источника, иранская делегация прибыла на переговоры вместе с представителями государственных СМИ, однако впоследствии отказалась от участия в пресс-подходе. В Вашингтоне утверждают, что причиной ухода стало большое количество журналистов, а затем представители Ирана распространили через государственные СМИ «неточное описание ситуации».

В то время, когда делегации вели переговоры в Швейцарии, Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив и получать 20% проходящей через него нефти. В случае попытки Ирана закрыть стратегическую морскую артерию американский лидер пригрозил Тегерану применением силы. Американский президент также сообщил, что провел ночные переговоры с иранскими представителями, в ходе которых предупредил их о недопустимости закрытия пролива. Также он заявил, что США могли бы уничтожить Иран.

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Иранский телеканал Press TV сообщил о завершении первого раунда переговоров между представителями США и Ирана, проходящих в Швейцарии при участии посредников из Катара и Пакистана. Как утверждает Fars, четырехсторонняя встреча в Швейцарии была прервана после 80-минутного обсуждения для проведения внутренних консультаций. Иранская делегация не стала обмениваться рукопожатиями и фотографироваться вместе с представителями США. О конкретных договоренностях сторон также не сообщается.

До этого в МИД Ирана сообщали, что делегаты планировали обсудить выполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлый четверг. Документ предполагает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая израильскую операцию в Ливане. Кроме того, он устанавливает сроки для снятия морской блокады и восстановления свободного судоходства через Ормузский пролив.

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