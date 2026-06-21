Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

В то время, когда делегации вели переговоры в Швейцарии, Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив и получать 20% проходящей через него нефти. В случае попытки Ирана закрыть стратегическую морскую артерию американский лидер пригрозил Тегерану применением силы. Американский президент также сообщил, что провел ночные переговоры с иранскими представителями, в ходе которых предупредил их о недопустимости закрытия пролива. Также он заявил, что США могли бы уничтожить Иран.