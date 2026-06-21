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В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана

Они велись при посредничестве Пакистана и Катара
Ведомости

Первый раунд переговоров между представителями США и Ирана, проходящих в Швейцарии при участии посредников из Катара и Пакистана, завершился. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

«Завершился первый раунд четырехсторонних переговоров на высоком уровне между Ираном, США, Пакистаном и Катаром», – говорится в сообщении телеканала.

Как утверждает Fars, четырехсторонняя встреча в Швейцарии была прервана после 80-минутного обсуждения для проведения внутренних консультаций. Иранская делегация не стала обмениваться рукопожатиями и фотографироваться вместе с представителями США. О конкретных договоренностях сторон также не сообщается.

21 июня советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что в ходе технических переговоров между США и Ираном в Швейцарии стороны сформировали специализированные рабочие группы для согласования параметров будущего итогового соглашения. Аль-Ансари отметил, что были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения. Он уточнил, что в рамках переговорного процесса предусмотрен 60-дневный срок для выработки финального документа.

МИД Катара объявил о начале переговоров США и Ирана в Швейцарии

Политика / Международные новости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал о достижении значительного прогресса в ходе переговоров между Вашингтоном и Тегераном и допустил дальнейшее продвижение сторон в ближайшие часы. По его словам, американская сторона рассматривает возможность фундаментального пересмотра двусторонних отношений с Ираном.

CNN также сообщал, что среди основных направлений предстоящих переговоров между Вашингтоном и Тегераном Вэнс назвал продвижение по вопросам, связанным с ядерной сферой, а также достижение прекращения огня в Ливане.

Ранее в МИД Ирана сообщил, что делегаты планировали обсудить выполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлый четверг. Этот документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий по всему фронту, включая израильскую операцию в Ливане. Также он устанавливает сроки для снятия морской блокады и возобновления свободного судоходства через Ормузский пролив.

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