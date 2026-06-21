В Швейцарии завершился первый раунд переговоров США и Ирана

21 июня советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что в ходе технических переговоров между США и Ираном в Швейцарии стороны сформировали специализированные рабочие группы для согласования параметров будущего итогового соглашения. Аль-Ансари отметил, что были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения. Он уточнил, что в рамках переговорного процесса предусмотрен 60-дневный срок для выработки финального документа.