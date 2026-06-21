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Вэнс заявил о значительном прогрессе в переговорах США и Ирана

США готовы фундаментально трансформировать американо-иранские отношения
Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о достижении значительного прогресса в ходе переговоров между Вашингтоном и Тегераном и допустил дальнейшее продвижение сторон в ближайшие часы. Об этом передает телеканал CNN.

По словам Вэнса, американская сторона рассматривает возможность фундаментального пересмотра двусторонних отношений с Ираном. Он добавил, что президент США Дональд Трамп инициировал подход, предполагающий начало диалога «с чистого листа».

«Если ваше руководство готово отказаться от роли источника региональной нестабильности, если оно готово отказаться от амбиций в отношении ядерного оружия на долгосрочную перспективу, то Соединенные Штаты готовы коренным образом изменить отношения с этой страной», – отметил Вэнс.

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Политика / Международные новости

Он подчеркнул, что ключевой целью переговоров является изменение характера взаимодействия между двумя странами при условии отказа Ирана от действий, которые Вашингтон считает дестабилизирующими в регионе. По его словам, в последние часы сторонам уже удалось добиться существенного прогресса.

CNN также сообщал, что среди основных направлений предстоящих переговоров между Вашингтоном и Тегераном Вэнс назвал продвижение по вопросам, связанным с ядерной сферой, а также достижение прекращения огня в Ливане.

21 июня советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что в ходе технических переговоров между США и Ираном в Швейцарии стороны сформировали специализированные рабочие группы для согласования параметров будущего итогового соглашения. Аль-Ансари отметил, что были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения. Он уточнил, что в рамках переговорного процесса предусмотрен 60-дневный срок для выработки финального документа.

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