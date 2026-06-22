Силы ПВО сбили на подлете к Москве 59 беспилотников
Дежурные силы ПВО с полуночи сбили 59 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об уничтожении первого БПЛА глава города сообщил в 02:57 мск, последнего – в 05:02 мск.
Росавиация вводила ограничения в столичных аэропортах «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское). Сейчас мера отменена во всех четырех авиагаванях.
19 июня силы ПВО сбили 76 украинских БПЛА на ближнем рубеже Москвы в течение дня, сообщал Собянин. Ранее, в ночь с 17 на 18 июня, Москва и Подмосковье подверглись одной из самых масштабных беспилотных атак. По словам Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника. Среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что показатели работы систем ПВО остаются высокими, «несмотря ни на что».