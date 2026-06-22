Силы ПВО сбили на подлете к Москве 59 беспилотников

19 июня силы ПВО сбили 76 украинских БПЛА на ближнем рубеже Москвы в течение дня, сообщал Собянин. Ранее, в ночь с 17 на 18 июня, Москва и Подмосковье подверглись одной из самых масштабных беспилотных атак. По словам Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника. Среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что показатели работы систем ПВО остаются высокими, «несмотря ни на что».