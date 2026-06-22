Бразилия заявила о намерении использовать нацвалюты в расчетах с Россией

В конце мая министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что Россия и Бразилия ведут переговоры по долгосрочным поставкам сжиженного природного газа, диалог перешел в «предметную стадию». По словам главы российского ведомства, бразильская сторона заинтересована в закупках СПГ для производства удобрений. Также Россия работает над признанием бразильскими властями российских стандартов сертификации нефтегазового оборудования – после снятия барьеров начнутся поставки.