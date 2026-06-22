Бразилия заявила о намерении использовать нацвалюты в расчетах с Россией
Целью Бразилии стало использование нацвалюты в платежах с Россией, сообщил «РИА Новости» посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
«В настоящий момент у меня нет информации об использовании нацвалют в двусторонних платежах между Бразилией и Россией, но это наша цель», – сказал дипломат.
По его словам, этот вопрос осложняется дисбалансом в торговле, который нужно выровнять, чтобы перейти к расчетам в национальных валютах.
В конце мая министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что Россия и Бразилия ведут переговоры по долгосрочным поставкам сжиженного природного газа, диалог перешел в «предметную стадию». По словам главы российского ведомства, бразильская сторона заинтересована в закупках СПГ для производства удобрений. Также Россия работает над признанием бразильскими властями российских стандартов сертификации нефтегазового оборудования – после снятия барьеров начнутся поставки.
В январе президент РФ Владимир Путин провел переговоры с бразильским лидером Лулой да Силвой. Стороны обсудили ситуацию вокруг военной операции США против Венесуэлы. Россия и Бразилия подчеркнули «совпадение принципиальных подходов» по обеспечению суверенитета и национальных интересов республики, добавили тогда в Кремле.