Силы ПВО сбили 67-й украинский беспилотник на подлете к Москве

В ночь на 22 июня над российскими регионами уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа. Минобороны РФ сообщало, что атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.