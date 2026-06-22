Силы ПВО сбили 67-й украинский беспилотник на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре украинских БПЛА, летевших на Москву, сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом общее число нейтрализованных дронов достигло 67.
По его словам, на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
С полуночи 22 июня число воздушных целей, сбитых российскими военными на подлете к Москве, превысило 60. Об уничтожении первого беспилотника ВСУ глава города сообщил в 02:57 мск, 59-й был зафиксирован в 05:02 мск (на момент публикации сбито 63 дрона, летевших на Москву).
В ночь на 22 июня над российскими регионами уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа. Минобороны РФ сообщало, что атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.