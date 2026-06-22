Зеленский пригрозил президенту Польши

Так Зеленский прокомментировал решение Навроцкого лишить его высшей польской государственной награды – ордена Белого орла. По словам украинского лидера, подобная политическая борьба может привести к дальнейшей эскалации. Зеленский также сыронизировал над именем польского президента. «Кароль – это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», – подчеркнул он.