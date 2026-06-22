Зеленский пригрозил президенту Польши
Политика президента Польши Кароля Навроцкого в отношении Украины может «закончиться плохо». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире украинской программы ТСН на канале «1+1».
«Он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится плохо», – сказал он.
Так Зеленский прокомментировал решение Навроцкого лишить его высшей польской государственной награды – ордена Белого орла. По словам украинского лидера, подобная политическая борьба может привести к дальнейшей эскалации. Зеленский также сыронизировал над именем польского президента. «Кароль – это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», – подчеркнул он.
После лишения Зеленского награды руководитель его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил об отказе от золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Он также упрекнул Польшу в стремлении диктовать Украине, как ей трактовать свою историю. От польского ордена Белого орла также отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
21 июня при этом премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против обострения отношений между политическими элитами Польши и Украины, заявив, что подобное противостояние способно нанести ущерб обеим сторонам. Он выразил мнение, что из-за конфликта республики теряют интерес к бизнесу, страдают от геополитических последствий и репутационных потерь.