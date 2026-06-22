Politico: поддержка странами ЕС идеи о центрах для мигрантов потрясла Францию

Издание напомнило, что инициативу раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что сомневается в практической эффективности подобных центров. Как пишет Politico, конфликт на фоне этой инициативы объединяет два наиболее острых вопроса: миграцию и долгосрочный бюджет ЕС. В письме, где 19 стран выражает поддержку созданию центров, был призыв к выделению средств блока на поддержку этой идеи. Авторы материала подчеркнули, что Макрон вряд ли поддержит такие траты.