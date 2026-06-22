Politico: поддержка странами ЕС идеи о центрах для мигрантов потрясла Францию
Поддержка 19 из 27 стран Евросоюза (ЕС) планов по созданию центров приема мигрантов в третьих странах застала Францию врасплох, сообщило издание Politico.
«Если бы оно поступило только от [премьер-министра Италии Джорджи] Мелони и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, это не вызвало бы большого резонанса. Но когда его подписали 19 государств, это стало громким событием», – сказал газете один из дипломатов.
Издание напомнило, что инициативу раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что сомневается в практической эффективности подобных центров. Как пишет Politico, конфликт на фоне этой инициативы объединяет два наиболее острых вопроса: миграцию и долгосрочный бюджет ЕС. В письме, где 19 стран выражает поддержку созданию центров, был призыв к выделению средств блока на поддержку этой идеи. Авторы материала подчеркнули, что Макрон вряд ли поддержит такие траты.
1 июня Politico писало, что Казахстан и Узбекистан рассматриваются странам ЕС в качестве потенциальных стран для размещения центров содержания мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища в странах ЕС. Издание отмечало, что группа государств готовится начать переговоры с 8–10 странами за пределами блока о создании так называемых «центров возвращения» для мигрантов, подлежащих депортации. Инициативу продвигали Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция.
22 апреля некоммерческий фонд Rockwool сообщал, что число мигрантов в ЕС достигло рекордных 64 млн в 2025 г. За год число мигрантов увеличилось на 2,1 млн. По сравнению с 2024 г. прирост составил 3,4%. Это ниже увеличения 2023–2024 гг., когда показатель вырос на 2,6 млн.