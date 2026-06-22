В Польше объяснили, почему не забрали орден Белого Орла у Муссолини и Шредера
Варшава не стала забирать орден Белого Орла у экс-лидера фашистской Италии Бенито Муссолини в связи с его смертью, а экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, другу президента РФ Владимира Путина, оставили награду, поскольку он не оскорблял Польшу. Таким образом министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак объяснила лишение ордена украинского президента Владимира Зеленского.
«Зеленский упомянул Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, которых не лишили этой награды. Первые двое давно мертвы, а Польша не отзывает Орден посмертно. Бывший канцлер Германии, с другой стороны, никогда не оскорблял польскую нацию так открыто, как это сделал президент Украины», – написала она в X.
Енджак пояснила, что при Шредере в Германии не возводили памятников в честь Адольфа Гитлера или Генриха Гиммлера, ни одна часть бундесвера не была названа в честь «героев СС».
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого Орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), признана экстремистской и запрещена в РФ). В период Второй мировой войны отряды ОУН-УПА напали на 100 польских сел, жертвами украинских националистов стали, по разным данным, от 36 000 до 100 000 поляков.
Зеленский в ответ заявил, что политика президента Польши в отношении Украины может «закончиться плохо». По его мнению, поднятие «настроения ненависти» к украинцам является политической борьбой Навроцкого внутри своего государства.