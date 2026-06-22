В Польше объяснили, почему не забрали орден Белого Орла у Муссолини и Шредера

«Зеленский упомянул Бенито Муссолини, Екатерину II и Герхарда Шредера, которых не лишили этой награды. Первые двое давно мертвы, а Польша не отзывает Орден посмертно. Бывший канцлер Германии, с другой стороны, никогда не оскорблял польскую нацию так открыто, как это сделал президент Украины», – написала она в X.